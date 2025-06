Ufficiale, Pedro ha rinnovato con la Lazio: niente addio a parametro zero, la scadenza del nuovo contratto

L'uomo che ha contribuito alla conquista dello Scudetto del Napoli si lega nuovamente alla Lazio: sarebbe andato in scadenza a fine mese.

L'eroe del Napoli resta alla Lazio. Niente addio a parametro zero, come del resto si era intuito già da qualche tempo: Pedro ha rinnovato il proprio contratto e proseguirà il proprio rapporto con i biancocelesti.

Ad annunciarlo attorno all'ora di pranzo è stata la Lazio stessa, sia con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito che con un post social nel quale Pedro è stato definito GOAT, Greatest of all time.

L'articolo prosegue qui sotto

Pedro sarebbe andato in scadenza a fine mese, il 30 giugno, con la concreta possibilità di rimanere a spasso e doversi scegliere un'altra squadra per la prossima stagione: non sarà così.