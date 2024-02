La UEFA punisce il Bayern: niente tifosi nella prossima eventuale trasferta di Champions

Pugno duro dell'UEFA dopo Lazio-Bayern Monaco: per i bavaresi anche una doppia multa per un totale di oltre 50000 euro.

Altro evento da bollare come negativo in casa Bayern Monaco, dopo le vicissitudini relative allo scarso rendimento che ha allontanato i bavaresi dalla vetta della Bundesliga: senza dimenticare, ovviamente, il k.o. rimediato nell'andata degli ottavi di Champions League contro la Lazio.

Biancocelesti vittoriosi grazie al rigore trasformato da Ciro Immobile all'Olimpico: un piccolo vantaggio in vista del ritorno in terra tedesca, in programma il prossimo 5 marzo alle ore 21.

Proprio la sfida disputata nella Capitale è valsa una stangata al Bayern Monaco da parte dell'UEFA: colpa delle intemperanze ad opera della tifoseria biancorossa presente allo stadio.