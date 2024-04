Udinese-Roma dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, streaming, formazioni

Udinese e Roma si affrontano per completare il match sospeso lo scorso 14 aprile: ecco dove seguirlo in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Udinese e Roma si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine per terminare il match valevole per la 33ª giornata di Serie A. L'articolo prosegue qui sotto La partita, iniziata lo scorso 14 aprile, è stata sospesa al 72' a causa del malore che aveva colpito il difensore della Roma Evan Ndicka. Le due squadre, a distanza di 11 giorni, si ritroveranno nuovamente di fronte per portare a compimento la gara: si ripartirà, ovviamente, con gli stessi 22 giocatori presenti in campo al momento dell'interruzione. Si ripartirà dunque dal risultato di 1-1, frutto dei goal di Pereyra e Lukaku, per disputare gli ultimi 18 minuti (più recupero) che mancavano al triplice fischio finale. Tutto su Udinese-Roma: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming. Abbonati a DAZN Scopri le migliori offerte