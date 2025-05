Udinese-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese vs Monza

L'Udinese affronta il Monza nella 36sima giornata di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'Udinese ospita il Monza alla 'Dacia Arena' per la 36sima giornata di Serie A.

I friulani, ormai salvi con 44 punti in classifica e senza obiettivi concreti di classifica, hanno vinto l'ultima in casa del Cagliar.

L'articolo prosegue qui sotto

Al contrario i brianzoli sono reduci dall'ennesima pesante sconfitta contro l'Atalanta che gli è costata la matematica retrocessione in Serie B e vogliono evitare di stabilire il nuovo record negativo di punti.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Udinese-Monza: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.