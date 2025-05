Udinese-Fiorentina dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina ospite dell'Udinese nell'ultima giornata di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

La Fiorentina ha ancora qualche chance di strappare il pass per una competizione europea: obiettivo Conference League per i viola, di scena sul campo dell'Udinese nell'ultimo turno di Serie A.

Viola con la sola vittoria come risultato a disposizione: a questa, eventualmente, dovrebbe poi essere abbinata anche la sconfitta dalla Lazio, di scena all'Olimpico contro il pericolante Lecce.

Salva da tempo, l'Udinese invece vorrà congedarsi nel migliore dei modi dal suo pubblico dopo due sconfitte consecutive che hanno sancito l'impossibilità di chiudere al decimo posto, ormai di proprietà del Como.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere aggiornati nella marcia d'avvicinamento a Udinese-Fiorentina: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.