Udinese-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese e Bologna ripartono da dove avevano interrotto la propria corsa. Archiviata l’ultima sosta per le Nazionali del 2025, le squadre di Runjaic e Italiano si ritrovano al Blu Energy Stadium in un match che vale la zona alta della classifica.

Friulani al decimo posto, con 15 punti conquistati in 11 giornate, e una zona europea non troppo distante da Zaniolo e compagni.

Il Bologna, invece, a Udine sogna addirittura il primato: Orsolini e soci sono quinti a quota 21, a tre punti di distanza dal primo posto occupato da Inter e Roma e a uno soltanto da Milan e Napoli terze.

Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.