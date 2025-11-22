Pubblicità
Parma Calcio 1913 v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Udinese-Bologna dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Blu Energy Stadium riparte la Serie A: Udinese e Bologna si sfidano, con i rossoblu col sogno primo posto.

Udinese e Bologna ripartono da dove avevano interrotto la propria corsa. Archiviata l’ultima sosta per le Nazionali del 2025, le squadre di Runjaic e Italiano si ritrovano al Blu Energy Stadium in un match che vale la zona alta della classifica.

Friulani al decimo posto, con 15 punti conquistati in 11 giornate, e una zona europea non troppo distante da Zaniolo e compagni.

Il Bologna, invece, a Udine sogna addirittura il primato: Orsolini e soci sono quinti a quota 21, a tre punti di distanza dal primo posto occupato da Inter e Roma e a uno soltanto da Milan e Napoli terze.

Arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • UDINESE-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Udinese-Bologna

    • Data: sabato 22 novembre

    • Orario: 15:00

    • Canale TV: DAZN, DAZN 1

    • Streaming: DAZN

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-BOLOGNA

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo. All. Runjaic

    BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Casale, Heggem, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Fabbian, Dominguez; Castro. All. Italiano 

  • ORARIO UDINESE-BOLOGNA

    La gara fra Udinese e Bologna, valida per la 12^ giornata di Serie A Enilive, si giocherà sabato 22 novembre, al Blu Energy Stadium, con fischio d’inizio ore 15:00.

  • DOVE VEDERE UDINESE-BOLOGNA IN TV

    DAZN 

    La partita tra Udinese e Bologna verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • UDINESE-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Udinese-Bologna in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia.


  • IN DIRETTA SU GOAL

    Si potrà seguire il match anche sul sito di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della partita che potrete consultare collegandovi al nostro portale.

