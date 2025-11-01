Udinese-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese-Atalanta è il match che apre la giornata numero dieci del campionato di Serie A 2025/26.
I friulani sono reduci dalla sconfitta per 3-1 maturata nel turno infrasettimanale contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri guidati da Runiajc hanno incassato la terza sconfitta stagionale interrompendo una serie di tre gare consecutive sempre a punti.
A Udine arriva un'Atalanta ancora alle prese con la forte sindrome della 'pareggite': con il pareggio per 1-1 contro il Milan, la Dea ha inanellato il quinto pareggio complessivo in campionato, nonché il settimo in nove partite. La squadra di Juric, ad oggi, è l'unica formazione della Serie A a non avere ancora perso.
Tutto su Udinese-Atalanta: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.