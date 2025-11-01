Pubblicità
Lookman AtalantaGetty Images
Michael Di Chiaro

Udinese-Atalanta dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Udinese contro Atalanta nella decima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Udinese-Atalanta è il match che apre la giornata numero dieci del campionato di Serie A 2025/26.

I friulani sono reduci dalla sconfitta per 3-1 maturata nel turno infrasettimanale contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri guidati da Runiajc hanno incassato la terza sconfitta stagionale interrompendo una serie di tre gare consecutive sempre a punti.

A Udine arriva un'Atalanta ancora alle prese con la forte sindrome della 'pareggite': con il pareggio per 1-1 contro il Milan, la Dea ha inanellato il quinto pareggio complessivo in campionato, nonché il settimo in nove partite. La squadra di Juric, ad oggi, è l'unica formazione della Serie A a non avere ancora perso.

Tutto su Udinese-Atalanta: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.


  • UDINESE-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Udinese-Atalanta

    • Data: sabato 1 novembre 2025

    • Orario: 15.00

    • Canale TV: DAZN

    • Streaming: DAZN

  • FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-ATALANTA

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Juric

  • ORARIO UDINESE-ATALANTA

    Udinese-Atalanta si giocherà sabato 1 novembre 2025 al Bluenergy Stadium di Udine. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

  • DOVE VEDERE UDINESE-ATALANTA IN TV

    DAZN 

    La partita tra Udinese e Atalanta verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

    Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

  • UDINESE-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

    • DAZN

    Per vedere Udinese-Atalanta in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    • DAZN: da annunciare
  • IN DIRETTA SU GOAL

    Per ricevere aggiornamenti in tempo reale su Udinese-Atalanta basterà collegarsi al sito di GOAL per seguire la diretta testuale del match.

