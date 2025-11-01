Pubblicità
Zaniolo UdineseGetty Images
Michael Di Chiaro

Udinese-Atalanta 1-0, pagelle e tabellino: Zaniolo straripante, Atta onnipresente, Sulemana spento, Scamacca fatica

Primo ko in campionato per i nerazzurri: l'ex di turno Zaniolo, al terzo goal in quattro partite, pone fine alla striscia positiva della sua vecchia squadra.

È l'Udinese a porre fine all'imbattibilità dell'Atalanta in campionato: la Dea, infatti, incassa la prima sconfitta in questa edizione della Serie A dopo aver collezionato due vittorie e sette pareggi nelle prime nove uscite stagionali. Al Bluenergy Stadium, i friulani guidati da Kosta Runiajc si impone con il risultato di 1-0.

Nella prima frazione di gioco è l'Udinese a rendersi maggiormente pericolosa, nonostante un paio di fiammate di marca atalantina. Una di queste consente a Sulemana di stappare la partita, ma la gioia viene prontamente cancellata perché Zappacosta, autore dell'assist, era partito in posizione di evidente fuorigioco. È buono eccome, invece, il mancino in buca d'angolo di Zaniolo che, a cinque minuti dall'intervallo griffa il proverbiale goal dell'ex, convertendo in rete il preciso scarico di Kamara.

Nella ripresa Juric prova a cambiare volto all'attacco atalantino inserendo Lookman e Krstovic al posto dei deludenti Sulemana e Scamacca, schierati dal primo minuto ma mai in grado di uccidere. La seconda frazione di gioco, però, mette di fronte i tanti errori sul fronte bergamasco e la solida organizzazione di marca friulana: la squadra di Runiajc, infatti, azzera qualsiasi tipo di rischio, ad eccezione di un provvidenziale salvataggio di Atta nel finale, e strappa l'intera posta in palio che vale proprio il sorpasso in classifica nei confronti dell'Atalanta.

  • PAGELLE UDINESE

    Zaniolo (7) conferma il suo momento magico griffando il terzo goal nelle ultime quattro partite. L'assist è di un convincente Kamara (6.5). Altra prova super di Atta (7) autore di un provvidenziale salvataggio nel finale. Grande prova anche da parte dal solido terzetto difensivo formato da Bertola (6.5), Kabasele (6.5) e Solet (6.5).

    VOTI UDINESE: Okoye 6; Bertola 6.5 (76' Palma sv), Kabasele 6.5, Solet 6.5; Zanoli 6 (76' Ehizibue sv), Ekkelenkamp 6 (69' Piotrowski 6.5), Karlstrom 6.5, Atta 7, Kamara 6.5; Zaniolo 7 (69' Bayo 6), Buksa 6 (86' Zarraga sv)

  • PAGELLE ATALANTA

    Sulemana (5) spreca la chance nel giorno in cui torna a vestire la maglia da titolare e lo stesso fa anche Samardzic (5) semplicemente evanescente tra le linee. Prestazione sottotono anche per Ederson (5) la cui gara è macchiata da una sequela piuttosto importante di errori. Bocciato anche Zalewski (5)

    VOTI ATALANTA: Carnesecchi 6; Koussounou 5.5 (85' Brescianini sv), Hien 5.5, Djimsiti 6; Zappacosta 6, Ederson 5, Pasalic 6, Zalewski 5 (77' Bellanova sv); Samardzic 5 (77' De Ketelaere sv), Sulemana 5 (59' Lookman 6); Scamacca 5.5 (59' Krstovic 5)

  • TABELLINO UDINESE-ATALANTA

    UDINESE-ATALANTA 1-0

    Marcatori: 40' Zaniolo

    UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola (76' Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (76' Ehizibue), Ekkelenkamp (69' Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (69' Bayo), Buksa (86' Zarraga). All. Runjaic

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou (85' Brescianini), Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski (77' Bellanova); Samardzic (77' De Ketelaere), Sulemana (59' Lookman); Scamacca (59' Krstovic). All. Juric

    Arbitro: Fabbri

    Ammoniti: Kamara (U), Krstovic (A), De Ketelaere (A), Ederson (A)

    Espulsi: -

