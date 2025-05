Tuttosport - La Juventus pensa a Retegui per l'attacco: contatti avviati per il capocannoniere della Serie A

Bianconeri pronti ad investire una cifra importante per un nuovo bomber: sondato il bomber della Dea, reduce da una stagione da urlo.

La strepitosa stagione vissuta con la maglia dell'Atalanta ha inevitabilmente fatto lievitare le quotazioni di Mateo Retegui che, arrivato a Bergamo in qualità di sostituto dell'infortunato Gianluca Scamacca, in nerazzurro si è scoperto inarrestabile macchina da goal.

Sotto la sapiente guida di Gian Piero Gasperini, l'attaccante della Nazionale ha avuto un impatto devastante nell'economia del club nerazzurro: 25 goal in campionato, utili per spingere la Dea verso la qualificazione alla Champions, e titolo di capocannoniere in tasca.

Di fronte a numeri di tale portata, le sirene di mercato non si sono fatte attendere: su tutti, come riferito da Tuttosport, ci sarebbe la Juventus, spettatrice decisamente interessata delle prestazioni del classe 1999.