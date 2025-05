Tuttosport - Conceicao si gioca il futuro alla Juventus: interesse di Milan e Roma per il portoghese

Il portoghese deve sostituire Yildiz nelle gare che decideranno il destino dei bianconeri: futuro da decidere tra riscatto e occhi di Milan e Roma.

Francisco Conceicao è pronto a giocarsi il futuro nelle prossime due partite di campionato, decisive sia per la Juventus che per il prosieguo della sua carriera.

Il giovane esterno portoghese, tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo nella giornata di ieri, è in vantaggio per una maglia da titolare nella delicata trasferta contro il Bologna, dove mancherà Kenan Yildiz per squalifica.

Una chance importante, soprattutto alla luce dell’assenza anche di Teun Koopmeiners, che riduce le soluzioni offensive a disposizione di Igor Tudor.

Conceicao, dopo mesi difficili vissuti ai margini, potrebbe ritrovare spazio proprio ora che la Juve si gioca l’accesso alla prossima Champions League. E con quella qualificazione passa anche la decisione sul suo riscatto da 30 milioni di euro, attivabile entro il 15 luglio.

Intanto, Milan e Roma osservano da vicino: come riferisce Tuttosport, entrambe hanno mostrato interesse per il talento classe 2002, che ha già deciso di non tornare al Porto.