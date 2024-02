Tutta l'emozione di Daniele De Rossi, in lacrime dopo Roma-Feyenoord: "Una vittoria romanista"

L'allenatore giallorosso dedica il passaggio del turno ai suoi tifosi: "I tifosi non devono pensare che io sia cambiato".

Daniele De Rossi è romanista fino al midollo, ma non c'era bisogno di Roma-Feyenoord per capirlo. Quando Zalewski, però, insacca il rigore che consegna ai giallorossi il superamento del turno, DDR fa festa proprio come quand'era capitano.

Una gioia incontenibile e sfociata, poi, in lacrime: sì. De Rossi si commuove abbracciando Romelu Lukaku, autore di un errore che, adesso, non pesa più.

Poi, intervenuto a Sky Sport, fa il punto sulla partita contro il Feyenoord e sul significato di questo successo.