Turchia-Georgia 3-1, pagelle e tabellino: Arda Guler incanta gli Europei, Kvaratskhelia ci prova

La Turchia di Montella vince la prima di Euro 2024 contro la Georgia, decide una prodezza di Arda Guler. Goal annullato a Yildiz.

Iniziano con una vittoria gli Europei della Turchia di Vincenzo Montella, che batte 3-1 la Georgia nella prima giornata del Gruppo F.

Una partita divertente e aperta, quella che si è giocata martedì pomeriggio a Dortmund sotto una pioggia battente. Partita decisa alla fine da una prodezza di quel talento accecante che risponde al nome di Arda Guler, gioiellino che al Real Madrid abbiamo visto poco ma destinato a prendersi prestissimo la scena.

Prima da apprezzare il bel goal del momentaneo vantaggio turco firmato da Muldur, mentre per la Georgia molto buono il lavoro in attacco di Mikautadze. Lo juventino Yildiz si vede annullare un goal dal VAR sul risultato di 1-0 per la Turchia.