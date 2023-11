Turati sfida la 'sua' Inter: era nella curva nerazzurra per la finale di Coppa Italia

Il portiere del Frosinone difenderà la porta ciociara contro la squadra per la quale ha sempre tifato: il 24 maggio era in curva per Fiorentina-Inter.

Esame ad altissimo coefficiente di difficoltà per il Frosinone che domani a San Siro affronta la capolista Inter in posticipo. Un match delicato per la squadra di Eusebio Di Francesco e, allo stesso tempo, una notte decisamente speciale per il portiere dei ciociari Stefano Turati. Proprio così, perché il classe 2001 scenderà in campo al Meazza a protezione della porta del Frosinone, proprio al cospetto di quella che è dichiaratamente la sua squadra del cuore. L'articolo prosegue qui sotto Una fede, quella nerazzurra, mai nascosta dal giovane portiere italiano che soltanto pochi mesi fa veniva 'pizzicato' nel cuore della curva interista. Tutto vero.