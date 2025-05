Tudor tra passato, presente e futuro: la sfida da ex all'Udinese per la Champions e le voci su Conte alla Juventus

Il tecnico prova a restare concentrato sull'obiettivo Champions ma le voci sul ritorno di un altro grande ex fanno rumore.

Vincere e aspettare. Igor Tudor prepara la decisiva sfida contro un'altra sua ex squadra, ovvero l'Udinese, provando a concentrarsi solo sul presente e isolarsi da tutto.

Anche se le voci su un possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus nella prossima stagione a prescindere da come finirà quella attuale si fanno sempre più forti di settimana in settimana.

Tanto che, durante la conferenza di venerdì, Tudor è stato anche costretto a rispondere a precisa domanda sul tema. La risposta? "Non mi sento inferiore a nessuno".

Una specie di manifesto in vista del finale di campionato ma anche del Mondiale per Club, competizione in cui a meno di sorprese clamorose Tudor sarà ancora l'allenatore della Juventus. Ma per quanto?