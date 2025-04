Tudor sul futuro alla Juventus: "Io traghettatore? È una brutta parola"

Il tecnico della Juventus non guarda troppo avanti: "Il futuro si costruisce oggi. Si può andare a casa anche con un contratto di 5 anni".

Sette punti in tre partite e sorrisi ritrovati nell'ambiente: l'impatto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus è stato fin qui molto positivo.

I bianconeri restano in piena corsa per un posto nella prossima Champions League, vero unico obiettivo del tecnico croato che, intervenuto in conferenza stampa, non ha voluto guardare troppo avanti.

Tudor allenerà la Juventus fino al Mondiale per Club e poi la società farà le sue valutazioni: rifiutata, però, l'etichetta di 'traghettatore'.