Tudor non fa sconti dopo Juventus-Lecce, cambi bocciati: "Non mi sono piaciuti, la squadra è sopra tutti"

Juventus vs Lecce

L'allenatore si gode la seconda vittoria di fila in casa ma bacchetta i subentrati: "Bisogna crescere in fretta e cambiare modo di pensare".

Vittoria doveva essere, vittoria è stata anche se alla fine la Juventus ha rischiato seriamente di complicarsi la vita contro il Lecce.

Il solito goal su calcio piazzato, stavolta segnato da Baschirotto, ha fatto aleggiare di nuovo per qualche minuto i fantasmi sull'Allianz Stadium.

E soprattutto confermato che no, non sono bastate un paio di settimane per voltare completamente pagina rispetto al recente passato, quando la Juventus ha buttato tanti punti con atteggiamenti superficiali.

Una lezione questa che Igor Tudor conosce bene, tanto che il tecnico bianconero in conferenza stampa ha bacchettato la squadra. In particolari alcuni giocatori, pur senza fare nomi.