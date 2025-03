Tudor al Mondiale per Club con la Juventus o un nuovo allenatore? L'annuncio di Giuntoli

A giugno la Juventus sfida Casablanca, Al-Ain e Manchester City al Mondiale per Club 2025: Giuntoli ha svelato con quale allenatore.

Scelto per sostituire Thiago Motta (almeno) fino al termine della stagione 2024/2025, Igor Tudor spera di essere confermato alla guida della Juventus anche nella prossima annata. L'attuale, invece, non si concluderà con la 38esim e ultima giornata di Serie A, ma bensì andrà oltre la primavera con il Mondiale per club statunitense.

Allargato a 32 partecipanti, per un format tutto nuovo a cui la FIFA ha lavorato in vista del Mondiale centro-nord americano per nazioni del 2026, il Mondiale per Club è attesissimo dai fans, ma anche delle società che sperano di vincere ed ottenere il massimo dal punto di vista economico.

Igor Tudor guiderà la Juventus al Mondiale per Club 2025, in un torneo così importante dal punto di visto monetario? A rispondere ci ha pensato il ds Cristiano Giuntoli: sì, il tecnico croato sarà l'allenatore dei bianconeri anche negli Stati Uniti, in attesa di decidere sul 2025/2026.