Tudor verso Lazio-Juventus: "Vlahovic sta bene. Rivalsa? Preso una squadra in grande difficoltà e portata in Europa League"

Lazio vs Juventus

Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della partita dell'Olimpico: "Periodo alla Lazio? Fatto un grande lavoro".

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Juventus, in programma domani all'Olimpico, nonché match dai connotati dello spareggio con vista sul quarto posto che vale la Champions League.

Biancocelesti e bianconeri, infatti, si presentano all'appuntamento appaiate al quarto posto con 63 punti, in coabitazione con la Roma di Ranieri, anch'essa in piena corsa per staccare il pass che vale l'accesso al tabellone principale della Coppa dei Campioni.

Di seguito le parole del tecnico zebrato che ha allenato la Lazio proprio nel segmento finale della scorsa stagione.