Tudor confermato, come cambia il mercato della Juventus: dalla difesa all'attacco, tutto quello che serve all'allenatore

La Juventus può iniziare a pensare concretamente alla rosa della prossima stagione: la strategia del club sul mercato e chi arriverà.

Il nuovo corso della Juventus è iniziato ufficialmente una settimana fa, con l'insediamento di Damien Comolli come nuovo direttore generale ma è da martedì che ha preso davvero forma dopo la conferenza stampa di presentazione del dirigente.

Una conferenza in cui per prima cosa, Comolli ha annunciato la permanenza di Igor Tudor anche dopo il Mondiale per Club; il tecnico croato sarà l'allenatore della Juventus nella stagione 2025/2026.

La Juve quindi riparte da Tudor e nonostante non sia stata ancora completata la dirigenza visto che arriveranno un direttore sportivo e un direttore tecnico, alla Continassa si può iniziare concretamente a costruire la squadra della prossima stagione.

Comolli ha già dato indicazioni generali su come si muoverà il club sul mercato. La rosa bianconera ha necessità di diversi cambiamenti che saranno condizionati dall'idea di Tudor.