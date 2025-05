L'annuncio di Tudor verso Bologna-Juventus: "Koopmeiners è ancora out, Vlahovic non è al 100%: non ci saranno"

Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico croato, alla vigilia di uno scontro diretto cruciale per il 4° posto e per la corsa Champions.

Alla vigilia di Bologna-Juventus, big match della 35ª giornata di Serie A, Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida del Dall’Ara contro la squadra di Vincenzo Italiano.

Dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro il Monza, Madama si prepara a tornare in campo domenica 4 maggio alle ore 20:45 in terra Emiliana, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per la corsa al quarto posto e alla conseguente qualificazione in Champions League.

Le due squadre, separate da un solo punto in classifica (62 la Juve, 61 il Bologna), si ritrovano dopo il 2-2 dell’andata per uno scontro diretto che potrebbe risultare fondamentale in questo finale di stagione.