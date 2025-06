Troppi cartellini e l’ascesa di Delap: il Chelsea potrebbe decidere di rinunciare a Jackson

Il nuovo attaccante arrivato dall’Ipswich ha saputo cogliere al volo l’occasione che gli si è presentata nel Mondiale per Club.

Con l'avvicinarsi della sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club che vedrà il Chelsea opposto al Benfica, Enzo Maresca ha già risolto un dilemma relativo alla formazione. Il nuovo acquisto Liam Delap sarà quasi certamente in campo in North Carolina, visto che Nicolas Jackson gli ha praticamente ceduto il posto da titolare.

Il senegalese ha ricevuto un inutile cartellino rosso a soli quattro minuti dal suo ingresso in campo contro il Flamengo, una cosa che è costata cara alla sua squadra che ha poi subito una pesante sconfitta per 3-1. In sua assenza, Delap ha aperto con freddezza il suo conto con i Blues nella partita successiva.

Proprio quest'ultimo episodio ha sollevato seri interrogativi sul futuro di Jackson, questo anche perché l'avvio di Delap con i Blues è stato decisamente positivo. Si è trattato della goccia che fa traboccare il vaso?