Trento-Vicenza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Trento vs LR Vicenza

Serie C

Trento e Vicenza in campo nell'ultima giornata del girone A di Serie C: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Ultimo turno della regular season del girone A di Serie C: ancora tutto in bilico per il discorso promozione diretta, con Vicenza e Padova a duello.

I vicentini, di scena a Trento, hanno due punti di svantaggio rispetto ai rivali, che con un pareggio contro la Lumezzane sarebbero certi del ritorno in Serie B in virtù del vantaggio negli scontri diretti.

Vicenza dunque costretto a vincere e a sperare in un k.o. del Padova, unica combinazione utile per poter festeggiare la conquista dell'obiettivo.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Trento-Vicenza: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.