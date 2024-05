Tre finali perse nel finale: la maledizione della Fiorentina di Vincenzo Italiano

I viola perdono la terza finale consecutiva, questa volta in Grecia: per l'ennesima volta, per motivi diversi, nei minuti finali.

Atalanta-Fiorentina sarà pure l'ultima gara della stagione dei viola, ma senza troppi giri di parole si può dire che verrà giocata per spirito di gloria e non con la reale motivazione che spinge le imprese di fine annata. Scendere in campo pochi giorni dopo la finale di Atene non sarà semplice, specialmente in questo modo: con i verdetti della Serie A già consolidata, in una partita che rievoca ricordi drammatici e con l'ennesimo "match della stagione" perso. Da questo dato dovrà ripartire la Fiorentina di Vincenzo Italiano: dalle tre (concretamente due, ma spiegheremo perché tre) finali perse nel finale. Troppo per una squadra che lo spirito lo ha spesso mostrato, senza però essere ripagata. L'articolo prosegue qui sotto