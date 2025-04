Lutto in casa Lecce, è scomparso improvvisamente il fisioterapista. Il comunicato: "La gara con l'Atalanta verrà rinviata".

Il Lecce con una nota ufficiale ha comunicato la scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista del Lecce da oltre vent'anni, morto a 47 anni.

Una notizia scioccante e improvvisa per la squadra e tutte le componenti del club. Fiorita si trovava con la squadra in ritiro, in vista della partita contro l'Atalanta che era in programma venerdì sera.

Gara che sarà rinviata come prontamente comunicato dal club. La squadra farà infatti rientro a Lecce.