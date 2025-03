Tragedia nel calcio, morto Guo Jiaxuan dopo uno scontro di gioco, aveva 18 anni: la famiglia e le autorità cinesi indagano sull'accaduto

Dramma nel mondo del calcio per la morte del calciatore del Beijing Guoan, deceduto dopo un trauma cranico: la famiglia chiede approfondimenti.

Tragedia nel mondo del calcio per la morte del giovane Guo Jiaxuan: ragazzo cinese di diciotto anni che giocava nel Beijing Guoan Football Club e in passato aveva preso parte a un progetto per i giovani talenti organizzato dal Bayern Monaco.

Il fatto risale al 6 febbraio, durante una partita amichevole in Spagna contro l'Alcobendas; il ragazzo durante uno scontro di gioco è stato colpito da una ginocchiata sulla tempia. Guo Jiaxuan è crollato a terra ed è stato portato immediatamente in ospedale, dove è stato ricoverato con gravissime lesioni cerebrali.

Niente da fare per i medici però che hanno dichiarato la morte celebrale del giovane calciatore, che è stato poi trasferito in Cina. Dopo oltre un mese in coma è morto, un giorno prima del suo diciannovesimo compleanno.

La famiglia però vuole vederci chiaro su tutta la faccenda e i passaggi che hanno portato alla morte del ragazzo.