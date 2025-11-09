Pubblicità
Mourning / Lutto-
Francesco Schirru

Tragedia in Spagna durante Ceuta-Almeria: muore un tifoso, partita rinviata

La partita tra Ceuta e Almeria è stata rinviata, le due squadre non sono scese in campo per la ripresa dopo la terribile notizia arrivata durante l'intervallo.

Una terribile notizia arriva dallo stadio Alfonso Murube, casa del Ceuta. Il club della seconda serie spagnola ospitava l'Almeria, in un match sospeso dopo 17 minuti per un malore occorso a un tifoso di 73 anni. Tifoso, che purtroppo, non ce l'ha fatta. 

Ceuta-Almeria è è stata interrotta per consentire al personale medico di prestare soccorso all'uomo che necessitava di rianimazione cardiopolmonare. 

Portato via in barella, il tifoso era stato inizialmente rianimato come riporta Marca, ma alla fine il Ceuta ha annunciato la sua scomparsa. La partita era stata sospesa per quasi dieci minuti, con giocatori e pubblico in attesa di buone notizie sulla sorte del tifoso. Alla fine, però, è stata confermata la morte del 73enne durante l'intervallo, il che ha portato le due squadre a non scendere in campo per la ripresa.

  • IL CORDOGLIO DEL CEUTA

    "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di uno dei nostri tifosi durante la partita contro l'UD Almería" la nota del Ceuta sui propri social. "Inviamo le nostre più sentite condoglianze e il nostro sostegno alla famiglia e agli amici del defunto. Che riposi in pace".
  • IL PROSEGUO DELLA PARTITA

    Sospesa sul risultato di 1-1, Ceuta-Almeria dovrebbe proseguire nella giornata di lunedì 10 novembre.

    Il Ceuta si era portato in vantaggio dopo tre minuti con il goal di Zalazar, mentre l'Almeria aveva trovato il pareggio al 37' con Embarba.

    Attualmente l'Almeria è in lotta per i primi posti, mentre il Ceuta cerca di avvicinare la zona playoff.

    La sfida di lunedì si giocherà un clima stranissimo, come ovvio dopo una tragedia del genere.

