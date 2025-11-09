Tragedia in Spagna durante Ceuta-Almeria: muore un tifoso, partita rinviata

Una terribile notizia arriva dallo stadio Alfonso Murube, casa del Ceuta. Il club della seconda serie spagnola ospitava l'Almeria, in un match sospeso dopo 17 minuti per un malore occorso a un tifoso di 73 anni. Tifoso, che purtroppo, non ce l'ha fatta.

Ceuta-Almeria è è stata interrotta per consentire al personale medico di prestare soccorso all'uomo che necessitava di rianimazione cardiopolmonare.

Portato via in barella, il tifoso era stato inizialmente rianimato come riporta Marca, ma alla fine il Ceuta ha annunciato la sua scomparsa. La partita era stata sospesa per quasi dieci minuti, con giocatori e pubblico in attesa di buone notizie sulla sorte del tifoso. Alla fine, però, è stata confermata la morte del 73enne durante l'intervallo, il che ha portato le due squadre a non scendere in campo per la ripresa.