Tragedia in Ecuador, è morto l'ex nazionale Mario Pineida: è stato ucciso per strada a colpi d'arma da fuoco

L'Ecuador e il calcio sudamericano sono in lutto e piangono la scomparsa di Mario Pineida: il terzino del Barcelona Guayaquil è stato ucciso nella serata di mercoledì da due persone.

Pineida, 33 anni, stava passeggiando una strada di Guayaquil quando due personaggi in moto si sono accostati a lui, estraendo delle armi e sparando sia al calciatore che alla madre, in quel momento presente assieme a lui.

La madre di Pineida si è salvata ed è fuori pericolo, mentre per il figlio, che in passato ha indossato anche la maglia dell'Ecuador, non c'è stato nulla da fare.