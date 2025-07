Il Manchester City ha l'accordo col Burnley per il ritorno del portiere classe 2002, che potrebbe prendere il posto del partente Ederson.

Porta girevole al Manchester City: all'Etihad Stadium sta per fare ritorno James Trafford.

Prodotto del settore giovanile, il 22enne estremo difensore è pronto a rientrare tra le fila dei 'Citizens', a due anni dalla cessione al Burnley con cui si è messo in mostra in Championship (appena 16 reti subite in 45 partite).

Una mossa atta a cautelarsi in previsione del possibile addio di Ederson, sempre nel mirino del Galatasaray.