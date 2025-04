Trabzonspor-Inter dove vederla: Sky, NOW o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming e formazioni della partita di Youth League

Trabzonspor U19 vs Inter U19

Inter di scena ai quarti di finale di Youth League contro il Trabzonspor: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

L'ultimo baluardo italiano in Youth League è rappresentato dall'Inter, ancora in corsa per la vittoria del trofeo giovanile: nerazzurri attesi dalla sfida contro il Trabzonspor nei quarti di finale.

Turchi che peraltro hanno eliminato l'Atalanta nel turno precedente: decisivi i calci di rigore dopo lo 0-0 maturato al termine dei tempi regolamentari. Penalty fortunati invece per l'Inter che, dopo aver concluso la League Phase a punteggio pieno e aver eliminato il Lille ai sedicesimi, ha avuto la meglio sul Bayern Monaco dagli undici metri. La vincente sfiderà una tra Salisburgo e Olympiacos.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Trabzonspor-Inter di Youth League: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.