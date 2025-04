L'ex capitano giallorosso stava per tornare a giocare: "Continuavo ad allenarmi, poi ad un certo punto mi sono fermato".

Francesco Totti è stato davvero vicino al ritorno in campo, in Serie A.

A confermarlo è l'ex capitano della Roma, oggi 48enne, in un'intervista a 'Cronache di Spogliatoio'.

Totti era in contatto con un ex compagno, che gli avrebbe chiesto di dare una mano. E per un lungo periodo si sarebbe allenato intensamente prima di decidere di fermarsi.