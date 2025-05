Tottenham-Manchester United finale Europa League dove vederla: TV8, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tottenham Hotspur vs Manchester United

Finale di Europa League, il derby inglese assegna il trofeo: la partita è disponibile anche in chiaro e gratis in tv dalle 21:00 di mercoledì.

La stagione di Premier League è stata disastrosa, sia per Tottenham che per Manchester United, ma ora una delle due ha la possibilità di salvare l'annata conquistando l'Europa League. Derby britannico nella finalissima del torneo 2024/2025 che assegna la coppa.

Per la perdente sarà un'annata a dir poco difficile da digerire, mentre la vincente non solleverà solo l'Europa League, ma avrà anche la possibilità di giocare la prossima Champions.

Eliminate Athletic e Bodo/Glimt, Tottenham e Manchester United si confrontano proprio nel campo del Bilbao: una notte da tutto o niente per le due inglesi coinvolte nell'ultimo atto del torneo. La finale di Europa League è trasmessa live in chiaro per tutti.