Tottenham-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tottenham contro Manchester United nell'undicesima giornata di Premier League.

Il Tottenham sta vivendo un periodo complicato: nelle ultime tre gare ha subito due sconfitte, contro Aston Villa e Chelsea, oltre all'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Newcastle. Decisamente meglio è andato invece l'ultimo impegno di Champions, terminato con una netta vittoria per 4-0 nei confronti del Copenaghen.

Il Manchester United, al contrario, sembra aver ritrovato la giusta marcia dopo un inizio di stagione altalenante, collezionando tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite: nell'ultimo turno i Red Devils si sono dovuti accontentare del 2-2 finale sul campo del Nottingham Forest.

Le due squadre si trovano al momento appaiate al sesto posto in classifica - a braccetto col Chelsea - con 17 punti sin qui conquistati.