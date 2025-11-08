Pubblicità
Michael Di Chiaro

Tottenham-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tottenham contro Manchester United nell'undicesima giornata di Premier League: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Tottenham contro Manchester United nell'undicesima giornata di Premier League.

Il Tottenham sta vivendo un periodo complicato: nelle ultime tre gare ha subito due sconfitte, contro Aston Villa e Chelsea, oltre all'eliminazione dalla Carabao Cup per mano del Newcastle. Decisamente meglio è andato invece l'ultimo impegno di Champions, terminato con una netta vittoria per 4-0 nei confronti del Copenaghen.

Il Manchester United, al contrario, sembra aver ritrovato la giusta marcia dopo un inizio di stagione altalenante, collezionando tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro uscite: nell'ultimo turno i Red Devils si sono dovuti accontentare del 2-2 finale sul campo del Nottingham Forest.

Le due squadre si trovano al momento appaiate al sesto posto in classifica - a braccetto col Chelsea - con 17 punti sin qui conquistati.

  • TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Tottenham-Manchester United

    • Data: sabato 8 novembre 2025

    • Orario: 13.30

    • Canale TV: Sky

    • Streaming: Sky Go, NOW

  • FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED

    TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Sarr; Johnson, Xavi Simons, Kolo Muani; Richarlison. All. Frank.

    MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; De Ligt, Maguire, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Amad, Mbeumo; Cunha. All. Amorim.

  • ORARIO TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED

    Tottenham-Manchester United si giocherà sabato 8 novembre 2025 al Tottenham Stadium di Londra. Calcio d'inizio alle ore 13.30.

  • DOVE VEDERE TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED IN TV

    Sky

    Tottenham-Manchester United sarà visibile in diretta tv su Sky sul canale Sky Sport Calcio.

  • TOTTENHAM-MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go
    • NOW

    Tottenham-Manchester United si potrà vedere in diretta streaming su Sky Go, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale. L'alternativa è NOW: sarà necessario acquistare il Pass Sport.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Tutti gli aggiornamenti su Tottenham-Manchester United saranno disponibili sul sito di GOAL, dove si potrà seguire la diretta testuale del match.

