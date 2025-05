Subito i rigori o prima i supplementari? Il regolamento per la finale di Europa League: le due inglesi in lotta per vincere il trofeo 2024/2025.

Nella notte odierna, a Bilbao (Paesi Baschi), si assegna l'Europa League. Come sempre prevista in gara unica, la finale del torneo 2024/2025 vede di fronte il Tottenham di Postecoglou e il Manchester United di Amorim: un anno dopo l'Atalanta, ecco un team britannico campione del secondo torneo continentale. Essendo in gara unica, questa notte ci dovrà essere una vincitrice al termine della finalissima di Europa League: il pareggio non è contemplato, insomma. L'articolo prosegue qui sotto