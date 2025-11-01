Tottenham-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

I Campioni dell'Europa League contro i Campioni del Mondiale per Club. A Londra si gioca uno dei tanti derby cittadini, stavolta con Tottenham e Chelsea una di fronte all'altra. Valida per la decima giornata di Premier League, la sfida del capoluogo britannico vede di fronte gli Spurs attualmente al terzo posto a -5 dall'Arsenal capolista e i Blues di Maresca tre lunghezze dietro.

L'ultimo periodo è stato maggiormente positivo per il Tottenham, capace di ottenere otto punti in cinque partite, mentre il Chelsea ha rimediato ben tre sconfitte nello stesso periodo. Di certo non essenziale per la stagione, la gara di Londra permetterà a una delle due di mettere comunque insieme importanti punti per la Champions League o chissà, per il titolo.

Tra le partite più interessanti del weekend, Tottenham-Chelsea sarà anche una delle più seguite. Dunque dove vederla in tv e streaming? E chi la gioca?