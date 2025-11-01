Pubblicità
Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
GOAL

Tottenham-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby di Londra, il Tottenham ospita il Chelsea: vediamo tutte le info su come guardare la partita in tv e streaming, nonchè le formazioni.

I Campioni dell'Europa League contro i Campioni del Mondiale per Club. A Londra si gioca uno dei tanti derby cittadini, stavolta con Tottenham e Chelsea una di fronte all'altra. Valida per la decima giornata di Premier League, la sfida del capoluogo britannico vede di fronte gli Spurs attualmente al terzo posto a -5 dall'Arsenal capolista e i Blues di Maresca tre lunghezze dietro.

L'ultimo periodo è stato maggiormente positivo per il Tottenham, capace di ottenere otto punti in cinque partite, mentre il Chelsea ha rimediato ben tre sconfitte nello stesso periodo. Di certo non essenziale per la stagione, la gara di Londra permetterà a una delle due di mettere comunque insieme importanti punti per la Champions League o chissà, per il titolo.

Tra le partite più interessanti del weekend, Tottenham-Chelsea sarà anche una delle più seguite. Dunque dove vederla in tv e streaming? E chi la gioca?

  • TOTTENHAM-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Tottenham-Chelsea

    • Data: sabato 1 novembre

    • Orario: 18:30

    • Canale TV: Sky, NOW

    • Streaming: Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FORMAZIONI UFFICIALI TOTTENHAM-CHELSEA

    TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Bergvall; Kolo Muani.

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Enzo, Garnacho; Joao Pedro.

  • ORARIO TOTTENHAM-CHELSEA

    Il Derby di Londra tra Tottenham e Chelsea si gioca sabato primo novembre alle ore 18:30.

    Teatro di Tottenham-Chelsea è in particolare lo stadio Tottenham Hotspur Stadium, situato nel quartiere da cui prende il nome sia l'impianto che la squadra guidata da mister Thomas Frank.

  • DOVE VEDERE TOTTENHAM-CHELSEA IN TV

    • Sky
    • NOW

    Tottenham-Chelsea si può vedere in diretta tv sia su Sky che su NOW.

    La Premier League, infatti, è in esclusiva su uno dei due servizi: su Sky il match tra Chelsea e Tottenham si può vedere sul canale 202 Sky Sport Calcio o sul numero 213 Sky Sport 4K.

    Su Now la diretta tv della partita è disponibile sul canale numero 202.

  • TOTTENHAM-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go
    • NOW

    Il derby londinese tra Chelsea e Tottenham si può vedere anche in diretta streaming nella serata di sabato primo novembre.

    Per seguire la sfida basta avere un abbonamento a Sky e utilizzare Sky Go o vederla via NOW. In entrambi i casi disponibile su app e sito ufficiale via cellulare, computer o tablet, Tottenham-Chelsea è disponibile in live streaming tramite il canale 202, ovvero Sky Sport Calcio.

