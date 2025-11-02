Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Casadei Torino PisaGetty Images
Stefano Silvestri

Torino-Pisa dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Torino e Pisa si sfidano per la seconda volta in stagione, stavolta in campionato, dopo la gara di Coppa Italia vinta dai granata: dove vedere la partita in tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Torino e Pisa si ritrovano una di fronte all'altra poco più di un mese dopo la prima sfida, datata 25 settembre: solo che questa volta si tratta della decima giornata di Serie A, non della Coppa Italia.

La squadra di Marco Baroni è in un ottimo momento di forma, avendo conquistato 8 punti nelle ultime 4 partite, l'ultimo a Bologna nel turno infrasettimanale; quella di Alberto Gilardino ha pareggiato senza goal contro la Lazio.

Tutte le informazioni su Torino-Pisa: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori.

  • TORINO-PISA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Torino-Pisa
    • Data: domenica 2 novembre
    • Orario: 15.00
    • Canale TV: DAZN e DAZN 2
    • Streaming: DAZN
    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-PISA

    TORINO (3-4-1-2): Paleari; Maripan, Ismaijli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni

    PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. All. Gilardino

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO TORINO-PISA

    Torino-Pisa si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino, casa dei granata, nel pomeriggio di domenica 2 novembre 2025: calcio d'inizio alle ore 15.

  • DOVE VEDERE TORINO-PISA IN TV

    Torino-Pisa è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile anche in diretta tv, scaricando l'app su un moderno televisore compatibile. L'alternativa, per chi è cliente sia di DAZN che di Sky, è attivare ZONA DAZN e sintonizzarsi con il canale numero 215 del satellite, ovvero DAZN 2.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TORINO-PISA IN DIRETTA STREAMING

    Torino-Pisa si potrà vedere in diretta streaming anche su altri dispositivi, sempre tramite abbonamento, scaricando l'app o accedendo al sito ufficiale di DAZN: su un computer, su un cellulare, su un tablet.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Il telecronista di Torino-Pisa su DAZN è Luca Farina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Un'alternativa è quella di seguire Torino-Pisa grazie alla diretta scritta di GOAL, nella quale troverete gli aggiornamenti principali sulla sfida e il racconto delle reti segnate.

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Milan crest
Milan
MIL