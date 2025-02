Torino-Milan, perché Adams è in panchina: non gioca, la scelta di Vanoli è obbligata

Sanabria titolare per la partita tra Torino e Milan, Adams non gioca: solamente panchina per lo scozzese.

Dopo le vittorie di Parma e Udinese, nonché il pareggio tra Venezia e Lazio tocca a Torino e Milan scendere in campo per il 26esimo turno di Serie A. Trasferta insidiosa per la squadra rossonera reduce dalla cocente delusione di Champions League che ha visto l'eliminazione agli ottavi per mano del Feyenoord dell'ex Gimenez. Un Gimenez che si prende il ruolo di titolare a Torino, a differenza di Adams dall'altra parte.

Che Adams, attaccante del Torino, è infatti in panchina per Torino-Milan di scena nella serata di sabato. Una scelta obbligata da parte di mister Vanoli, che non può proporre lo scozzese dal primo minuto.

Al posto di Adams c'è l'unica punta Sanabria, titolare in avanti per la partita tra Torino e Milan.