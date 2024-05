Torino-Milan 3-1, cronaca, tabellino e voti: Zapata e l'ex Rodriguez a segno, sorpasso sul Napoli

Il Torino vince contro il Milan e sale al nono posto scavalcando il Napoli, ora la Fiorentina è davanti di un solo punto.

Il Torino vince e convince per 3-1 contro il Milan. Un successo che permette ai granata di salire al nono posto scavalcando il Napoli e portandosi a - 1 dalla Fiorentina.

Pioli non può contare su Theo Hernandez, neppure convocato per influenza, mentre in attacco partono dalla panchina sia Rafa Leao che Giroud. I rossoneri iniziano bene e sfiorano il vantaggio con un tiro a giro di Okafor, di poco alto.

A sbloccare la gara però è Duvan Zapata, che stacca nell'area del Milan firmando il suo tredicesimo goal in campionato. Poco dopo Ilic, dimenticato dalla difesa rossonera, raddoppia su cross del solito Bellanova.

In avvio di ripresa l'ex Rodriguez sembra chiudere la gara, ma poco dopo Masina trattiene vistosamente Pulisic in area di rigore e Bennacer dal dischetto non sbaglia.

Nel finale però i granata controllano gli attacchi del Milan e portano a casa tre punti pesantissimi.