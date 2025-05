Torino-Inter interrotta per maltempo sullo 0-1: si riprende, ma le squadre aspettano miglioramenti

Inter e Torino in difficoltà causa maltempo: il pallone non rimbalza, ma dopo la ripresa il primo tempo si è concluso.

Torino-Inter è stata sospesa per qualche istante, prima della ripresa. Poco prima della fine del primo tempo, infatti, le due squadre impegnate nel 36esimo turno di Serie A hanno dovuto interrompere la gara in virtù della pioggia che ha investito il capoluogo piemontese nella giornata di domenica.

La pioggia ha limitato notevolmente gli ultimi minuti del primo tempo: il pallone non è rimbalzato a lungo complice le pozzanghere creatosi sul campo del 'Grande Torino', con le due squadre che hanno comunque concordato di concludere i 45' iniziali in attesa di miglioramenti per la seconda parte di gara.

Al 44' l'arbitro di Torino-Inter, La Penna aveva sospeso la partita in virtù delle condizioni del campo, provando a far rimbalzare il pallone nelle due aree. Difficile giocare in questo modo: ora i due team aspettano miglioramenti in vista della ripresa, che potrebbe essere sensibilmente ritardata.