Torino-Frosinone dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Torino sfida il Frosinone nella 33ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Torino di Ivan Juric affronta il Frosinone di Eusebio Di Francesco nella 33ª giornata del campionato di Serie A. I piemontesi sono noni in classifica con 45 punti, frutto di 11 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte, i ciociari invece si trovano in zona retrocessione e occupano la terzultima posizione a quota 27, con un cammino di 6 successi, 9 pareggi e 17 sconfitte.

Nelle 2 gare casalinghe finora disputate in Serie A con i giallazzurri, i granata hanno sempre vinto. La squadra di Juric ha fatto registrare 11 clean sheet interni in questo torneo, e guida questa speciale classifica assieme al Bologna: l'ultima squadra classificatasi fuori dalle prime otto posizioni a fine stagione e con 12 clean sheet all'attivo è stata la Sampdoria nel lontano 1985/86.

Dal canto suo il Frosinone è l'unica squadra del massimo campionato a non aver ancora vinto fuori casa (5 pareggi e 11 sconfitte): dal 2004/05, hanno in cui la Serie A è salita a 20 squadre, 5 delle 8 formazioni che non hanno mai vinto lontano da casa sono poi retrocesse in Serie B. I granata vengono da 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle precedenti 4 giornate, mentre i ciociari hanno collezionato una sconfitta e 3 pareggi consecutivi nelle ultime 4 gare disputate.

Il Frosinone è l'unica squadra contro cui Duvan Zapata, capocannoniere del Torino con 12 reti (11 in granata) è riuscito a segnare 4 goal in una sola partita in Serie A (nel 2019 con l'Atalanta). In questa pagina tutte le informazioni su Torino-Frosinone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.