Torino-Fiorentina 0-0, cronaca, tabellino e voti: granata ridotti in 10, ma la viola non ne approfitta

Tanto nervosismo, ma nessun goal tra Torino e Fiorentina: goal annullato a Zapata nel primo tempo, espulsi Ricci e Juric.

Tanto nervosismo, poche emozioni e nessun goal. E' questo il prodotto finale di Torino-Fiorentina, match conclusosi con il risultato di 0-0.

Le emozioni più grandi maturano nella prima frazione di gioco: dopo nove minuti il Toro si gioca il primo cambio con Ricci che entra in campo al posto di Ilic, gravemente infortunato al ginocchio.

Nel finale di primo tempo, invece, succede di tutto: Zapata si vede annullare il goal del vantaggio per un'evidente spinta ai danni di Milenkovic.

Il Toro resta poi in dieci per il clamoroso doppio giallo sventolato prima dell'intervallo a Ricci, ma nella ripresa regge l'urto e strappa il pari al cospetto di una viola che non ha saputo sfruttare la superiorità numerica.