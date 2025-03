Torino-Empoli formazioni, chi gioca oggi e le ultime su Karamoh, Lazaro, Colombo, Kouamé

Il sabato di Serie A si chiude a Torino con lo scontro tra i padroni di casa e l'Empoli, attuale terzultimo in classifica.

Torino-Empoli chiude il sabato di Serie A. Dopo le gare delle 15:00 e delle 18:00, stasera alle 20:45 la squadra granata ospita allo Stadio Grande Torino quella di D'Aversa attuale terzultima in classifica.

Alcuni problemi di formazione per il Torino, con l'Empoli che allo stesso modo deve far fronte a un numero decisamente importante di infortunati non arruolabili per la trasferta del 29esimo turno di Serie A.

Tagliato fuori dalla lotta per l'Europa, il Torino di Vanoli - reduce da sette punti negli ultimi tre turni di Serie A - vuole raggiungere quota quaranta al più presto (è a 35) per poi provare ad ottenere il miglior piazzamento possibile. Dall'altra parte, invece, l'Empoli ha disperato bisogno di punti dopo quattro sconfitte negli ultimi cinque turni.