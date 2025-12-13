Torino-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Vlasic determinante, Zapata lottatore, Baschirotto sorpreso, Vardy spento

Il Torino rompe l'incantesimo. I granata battono 1-0 la Cremonese e tornano a vincere in campionato interrompendo un digiuno di sei partite e, soprattutto, stoppando una preoccupante serie di tre sconfitte consecutive.

Contro la Cremonese di Nicola, il match si decide al 27' del primo tempo: Vlasic e Zapata contendono un pallone a Baschirotto in area, con il colombiano che in qualche moda riesce a deviare la sfera quel tanto che basta per farla finire nei pressi del compagno in maglia numero 10 che calcia di prima intenzione e supera l'incolpevole Audero.

Nella ripresa la formazione grigiorossa ha provato a risalire la china, nonostante un Vardy non propriamente in grado spolvere, ma la difesa granata è riuscita ad anestetizzare qualsiasi tipo di pericolo, quantomeno fino all'occasione di Moumbagna che da posizione invitante spara alto. Nel segmento conclusivo di partita non mancano le emozioni: Adams sfiora quello che sarebbe stato il goal del raddoppio, ma il suo piazzato esce di pochissimo. A tempo scaduto, invece, la Cremonese invoca un calcio di rigore per un presunto tocco col braccio di Simeone ma per Marinelli e il VAR è tutto regolare. Al fischio finale è una boccata di puro ossigeno per la squadra piemontese che ritrova i tre punti come non accadeva dallo scorso 26 ottobre.