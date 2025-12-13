Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
TorinoGetty Images
Michael Di Chiaro

Torino-Cremonese 1-0, pagelle e tabellino: Vlasic determinante, Zapata lottatore, Baschirotto sorpreso, Vardy spento

Il guizzo di Vlasic nella prima frazione regala i tre punti a Baroni: i granata non vincevano in campionato dal 26 ottobre.

Pubblicità

Il Torino rompe l'incantesimo. I granata battono 1-0 la Cremonese e tornano a vincere in campionato interrompendo un digiuno di sei partite e, soprattutto, stoppando una preoccupante serie di tre sconfitte consecutive.

Contro la Cremonese di Nicola, il match si decide al 27' del primo tempo: Vlasic e Zapata contendono un pallone a Baschirotto in area, con il colombiano che in qualche moda riesce a deviare la sfera quel tanto che basta per farla finire nei pressi del compagno in maglia numero 10 che calcia di prima intenzione e supera l'incolpevole Audero.

Nella ripresa la formazione grigiorossa ha provato a risalire la china, nonostante un Vardy non propriamente in grado spolvere, ma la difesa granata è riuscita ad anestetizzare qualsiasi tipo di pericolo, quantomeno fino all'occasione di Moumbagna che da posizione invitante spara alto. Nel segmento conclusivo di partita non mancano le emozioni: Adams sfiora quello che sarebbe stato il goal del raddoppio, ma il suo piazzato esce di pochissimo. A tempo scaduto, invece, la Cremonese invoca un calcio di rigore per un presunto tocco col braccio di Simeone ma per Marinelli e il VAR è tutto regolare. Al fischio finale è una boccata di puro ossigeno per la squadra piemontese che ritrova i tre punti come non accadeva dallo scorso 26 ottobre.

  • PAGELLE TORINO

    Vlasic (7) regala i tre punti ai granata, sfruttando la grande generosità di Zapata (6.5) che mette lo zampino nel goal partita. Prestazione solida parte del pacchetto difensivo con Maripan (6.5) e Coco (6.5) sugli scudi. Nel finale si rivede Simeone (6.5) che torna dall'infortunio mostrando subito un buon piglio.

    Voti Torino: Paleari 6.5; Ismajli 6, Maripan 6.5, Coco 6.5; Pedersen 6.5, Gineitis 6 (64' Casadei 6), Asllani 6 (91' Ilkhan sv), Vlasic 7, Lazaro 6 (91' Biraghi sv); Zapata 6.5 (64' Simeone 6.5), Adams 6 (83' Ngonge sv)

    • Pubblicità

  • PAGELLE CREMONESE

    Vardy (5) non si vede praticamente mai e nell'unica opportunità che ha per calciare a rete si incarta sul più bello. Baschirotto (5) perde il corpo a corpo con Zapata nella circostanza che poi consente al Torino di segnare la rete decisiva. Bondo (5.5) pasticcia in mezzo al campo senza mai incidere. Bonazzoli (6) e l'ex Sanabria (5.5) non lasciano il segno. Moumbagna (5) si divora il pari.

    Voti Cremonese: Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 5, Bianchetti 5.5; Barbieri 5.5 (63' Floriani Mussolini 6), Payero 6, Bondo 5.5 (51' Zerbin 6), Vandeputte 6 (77' Vazquez 6), Pezzella 6 (63' Sanabria 6); Bonazzoli 5.5 (77' Moumbagna 5), Vardy 5

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO TORINO-CREMONESE

    TORINO-CREMONESE 1-0

    Marcatori: 27' Vlasic

    TORINO (3-5-2): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis (64' Casadei), Asllani (91' Ilkhan), Vlasic, Lazaro (91' Biraghi); Zapata (64' Simeone), Adams (83' Ngonge). All. Baroni

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri (63' Floriani Mussolini), Payero, Bondo (51' Zerbin), Vandeputte (77' Vazquez), Pezzella (63' Sanabria); Bonazzoli (77' Moumbagna), Vardy. All. Nicola

    Arbitro: Marinelli

    Ammoniti: Barbieri, Payero, Pedersen

    Espulsi: -

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Torino crest
Torino
TOR
0