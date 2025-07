Interesse concreto del Torino per Colpani: il mancino del Monza è l'alternativa a Oristanio

Il trequartista, appena rientrato in Brianza dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina, può rimanere in Serie A: ci pensa il Torino.

Andrea Colpani può rimanere a giocare in Serie A. Non con la maglia della Fiorentina, ovvero la casacca che ha indossato nella scorsa stagione: con quella del Torino.

Secondo Sky, il club granata sta pensando seriamente a lui per rinforzare uno dei reparti a disposizione del nuovo allenatore Marco Baroni più bisognosi di innesti sul mercato: quello della trequarti.

Colpani fa attualmente parte della rosa del Monza, in Serie B, in quanto non è stato riscattato dalla Fiorentina dopo una stagione vissuta in prestito in Toscana.