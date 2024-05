Da Svilar a Chiesa: la Top 11 della 35ª giornata di Serie A

Udinese-Napoli ha completato il programma della 35ª giornata di Serie A: di seguito la Top11 dell'ultimo turno scelta da GOAL.

Il pareggio beffa del Napoli contro l'Udinese ha chiuso ufficialmente il programma della 35ª giornata di Serie A.

L'Inter, campione d'Italia, incassa la seconda sconfitta stagionale perdendo ancora contro la bestia nera Sassuolo. Pirotecnico 3-3 del Milan in casa contro il Genoa e 1-1 nel big match dell'Olimpico tra Roma e Juventus.

Il Bologna non va oltre lo 0-0 col Torino ma rimane quarto, mentre in zona Champions si segnala la prepotente irruzione dell'Atalanta che, battuta in rimonta la Salernitana, aggancia la Roma a sei giorni dallo scontro diretto.

Di seguito ecco la Top11 di giornata selezionata da GOAL.