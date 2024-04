Da Svilar a Calhanoglu: la Top 11 della 34ª giornata di Serie A

Genoa-Cagliari chiude la 4ª giornata del campionato di Serie A: ecco la Top11 scelta da GOAL dopo l'ultimo turno.

Il tris del Genoa ai danni del Cagliari fa calare il sipario sulla 34ª giornata del campionato di Serie A.

L'Inter scudettata fa festa a San Siro battendo 2-0 il Torino, mentre Juventus e Milan non si fanno male pareggiando lo scontro diretto dell'Allianz Stadium.

Rossoneri matematicamente in Champions grazie anche al pareggio, scoppiettante tra Napoli e Roma. Risale ancora l'Atalanta, vittoriosa per 2-0 contro l'Empoli. Il Bologna invece non va oltre l'1-1 con l'Udinese ma rimane quarto.

Di seguito andiamo a scoprire la Top11 dell'ultimo turno di campionato.