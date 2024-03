Tomori in campo nel finale di Lazio-Milan: non giocava da oltre 2 mesi

Il centrale inglese torna in campo dopo un lungo stop: non giocava da Salernitana-Milan del 22 dicembre.

Il Milan ritrova Fikayo Tomori dopo un lungo stop. Il difensore inglese, infatti, è entrato in campo per il segmento finale della partita che i rossoneri hanno vinto di misura sul campo della Lazio, grazie alla rete decisiva di Noah Okafor.

Per il centrale del Milan, dunque, è di nuovo luce in fondo al tunnel: l'ex Chelsea non giocava infatti da oltre 2 mesi, a causa di un infortunio che l'ha tenuto ai box per parecchio tempo.

Stefano Pioli l'ha gettato nella mischia a nove minuti dal novantesimo, inserendolo al posto di Matteo Gabbia.