Tomasson nuovo ct della Svezia, è ufficiale: l'ex Milan aveva appena lasciato il Blackburn

L'ex attaccante del Milan è il nuovo commissario tecnico della Nazionale svedese: lo scorso 9 febbraio aveva lasciato la panchina del Blackburn.

Nuova avventura in panchina per John Dahl Tomasson. L'ex attaccante del Milan è stato nominato nuovo commissario tecnico della Svezia.

L'ex giocatore di nazionalità danese si appresta a vivere la sua prima avventura alla guida di una Nazionale (quantomeno da capo allenatore) e il suo percorso inizierà con le fasi di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Il suo rapporto al timone della Blågult si rinnoverà in automatico qualora dovesse centrare la qualificazione ai Mondiali che si disputeranno tra due anni negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.