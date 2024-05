Il difensore viola sembrava essere stato ammonito contro il Cagliari: la decisione della Lega Serie A.

Una novità inaspettata e che proviene direttamente dal sito della Lega Serie A che chiarisce in via definitiva un dubbio: Luca Ranieri è stato ammonito in Cagliari-Fiorentina o no?

Tra l'altro un tema importante e non solo per il fantacalcio: anche perché la stagione dei viola non è ancora finita.

C'è da giocare il recupero contro l'Atalanta e, in caso di ammonizione, Ranieri sarebbe stato squalificato. Cosa ha scelto la Lega?