Thuram salta il doppio impegno di Nations League: la Francia lo rispedisce a Milano

La caviglia sinistra malconcia ha indotto lo staff medico della Francia a optare per il ritorno a Milano di Marcus Thuram: niente Nations League.

La Francia non potrà contare su Marcus Thuram per il doppio confronto contro la Croazia valido per i quarti di finale della Nations League.

L'attaccante dell'Inter, non ancora al meglio dal punto di vista fisico, farà rientro a Milano per rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi durante questa sosta dedicata alle nazionali.

Thuram è reduce dalla prova offerta a Bergamo contro l'Atalanta, in cui ha sfiorato il goal (a negarglielo è stato il palo interno) e terminata nel finale, quando è stato richiamato in panchina a vittoria ormai acquisita.