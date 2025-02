Thuram recupera per Napoli-Inter? Le condizioni del francese e la scelta di Simone Inzaghi

L'attaccante francese si allena a parte e potrebbe saltare la sfida col Genoa: Inzaghi lo vuole al top per il match Scudetto contro il Napoli.

La sconfitta dell'Inter all'Allianz Stadium contro la Juventus ha impedito ai nerazzurri di perfezionare il sorpasso in vetta alla classifica ai danni del Napoli, ma soprattutto ha evidenziato come le non perfetto condizioni fisiche di Marcus Thuram stiano pesando nell'economia della stagione interista.

L'attaccante francese, infortunatosi alla caviglia nel match di San Siro contro la Fiorentina, è sceso in campo nella ripresa a Torino evidentemente non al meglio della propria forma e delle proprie possibilità, per provare a cambiare la storia di una partita evidentemente negativa.

L'obiettivo di Simone Inzaghi, ora, è quello di recuperare a pieno regime il suo numero 9 in vista del big match che mette in palio una grossa fetta di Scudetto, ovvero la sfida contro il Napoli in programma nel weekend dell'1-2 marzo.